Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Le cabinet d'avocats en droit des affaires Dumas Structure (Paris, 75) annonce avoir accompagné les cédants dans la cession de PRAD (Plastiques Rhônes Alpes Décor ; La Roche-de-Glun, 26) spécialisée dans la décoration de produits destinés au marché du luxe : flaconnages en verre ou en métal, bouchages en plastique, bouteillerie, gobeleterie, arts de la table, instruments d’écriture ou joaillerie. Le repreneur se nomme Bruno Pierrain, et possède une bonne connaissance du marché du luxe. Il souhaite développer l'activité de l'entreprise sur ses marchés de référence. Il déclare "j’ai été séduit par l’entreprise et nous sommes rapidement tombés d’accord avec Marie Line et Eric Béranger sur les termes de cette transmission qui assurera le développement de PRAD à travers de nouveaux projets industriels".