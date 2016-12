Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

Sobomar Atlantique (Bordeaux - 33 - CA prèv. 2016 : 14M€ - 45 salariés), spécialisée dans la distribution en circuit-court sécurisé de produits de la mer, et Estiveau-Fragnaud (Bordeaux - 33- CA prèv. 2016 : 7M€ - 35 salariés), spécialisée dans la distribution en circuit-court sécurisé de viande (volaille et gibier), d'ovoproduits et de produits ultra-frais, se regroupent sur la commune de Saint-Loubes (33). Les deux entreprises ont été reprises respectivement en 2012 et en 2015 par le réseau Le Saint (siège à Bourg-Blanc - 29), leader indépendant de la distribution en circuit-court sécurisé de produits frais. Les 80 salariés évolueront dorénavant dans un bâtiment de 4.600m², pourvu d'une dalle en surgelé, sur la zone du Maubourguet. Sophie Méric, directrice de Sobomar Atlantique, prend la tête de cette nouvelle structure. "La construction du bâtiment débutée en janvier 2016 est achevée. L'emménagement est prévu pour [ce] 26 novembre [2016]. Cette nouvelle implantation nous permet de couvrir le nord de l'agglomération bordelaise en complément de Sainfruit [à Mazères - 33] au sud", indique la dirigeante.