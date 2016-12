Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

Le groupe Idec Invest (Paris - 75) reprend le projet d’un village de marques "Viaduc Village" sur la commune de La Cavalerie (12 - cf. First Eco du 25/04/2016). Le projet se construira en 2 phases pour atteindre 15.000m² à l’horizon 2019. La 1ère phase, dont les travaux débuteront en janvier prochain, permettra l’implantation de 45 enseignes de marques internationales, pour une surface de 7.500m² environ. La 2ème phase doublera la surface et accueillera 40 à 50 boutiques supplémentaires.Grâce à son emplacement hautement stratégique, sur un axe routier reliant le nord et le sud de l’Europe, "Viaduc Village" devrait attirer jusqu’à 2,5 millions de visiteurs annuels d’ici 5 ans.