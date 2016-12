Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

Ceva Santé Animale (Ceva - Libourne - 33) vient d’annoncer la signature d’un contrat d’acquisition de Hertape Saude Animale Ltda. et d’Inova Biotecnologia Saude Animale Ltda., deux sociétés biopharmaceutiques vétérinaires brésiliennes de premier plan. La réalisation de l’acquisition est prévue pour fin 2016, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence brésiliennes.En plus de la gamme de vaccins innovants contre la fièvre aphteuse qu’Inova produit dans son laboratoire de haute sécurité biologique (classification P3), les deux sociétés partagent avec Ceva de solides complémentarités qui hissent le groupe vétérinaire à la 5e place du marché brésilien avec un CA 2015 d'environ 100M€.Ceva et Hertape disposent de marques bien établies sur les segments des ruminants et des animaux de compagnie. Avec le développement récent par Hertape d’un vaccin pour la prévention de la leishmaniose chez les chiens, Ceva va renforcer son engagement dans la lutte contre les zoonoses, un problème majeur dans le monde.