Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Face à une demande croissante en Nouvelle Aquitaine pour ses services et solutions de cloud computing, connexions réseaux et infogérance, Waycom vient d'ouvrir une nouvelle agence à Limoges (87), qui vient par ailleurs consolider son réseau de sept agences en France. "Cette ouverture répond aux demandes du marché de la région. En effet, les entreprises locales recherchent un prestataire de proximité qui dispose d’une expertise pointue sur tous les sujets de connexions réseaux et infogérance. L’idée est donc de répondre à cette attente avec le savoir-faire Waycom. Cette ouverture entraînera la création de 4 à 5 postes", annonce Julien Jacquel, Directeur général de Waycom.Afin de piloter cette nouvelle agence, le groupe a mandaté Philippe Foussadier, déjà directeur d’agence dans la seconde antenne de la région. D'ici au deuxième semestre 2017, ce dernier prévoit de recruter encore un commercial et un technicien supplémentaires.