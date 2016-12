Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Spécialiste du traitement par rayonnements ionisants, Ionisos (Dagneux, 01) se présente comme le leader de la stérilisation à froid en France et en Espagne.La société annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Leoni Studer Hard GmbH (Bautzen, Allemagne), spécialiste de la technologie de pointe de l'irradiation par électrons accélérés pour la réticulation des câbles et des tuyaux utilisés dans la construction et l'industrie automobile. Grâce à cette opération, Ionisos va pouvoir "élargir sa gamme de services et son empreinte géographique en entrant sur un marché allemand très porteur", se félicite Michel Gominet, Président. De son côté, Laurent Gareau, non-executive Chairman, déclare "nous sommes ravis d’avoir réalisé cette acquisition. C’est une étape importante dans la création d’une plateforme pan-européenne".