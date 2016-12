Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Omnes Capital entre au capital de la société Ducatillon (80 collaborateurs ; CA 2016 : 22M€ ; Cysoing, 59) dans le cadre d'une opération de Buyer-In-Management-Buy-Out d'un montang global de 7,6M€. Les fonds small cap d'Omnes Capital, avec l'appui de Bpifrance, accompagnent la transmission managériale et capitalistique de la société entre son président Thomas Delecroix et le repreneur Jean-Marc Bernard. Ducatillon est le leader français de la vente à distance de matériel d'élevage amateur, de chasse et d'articles de loisirs extérieurs. Sa forte croissance depuis 5 ans est fondée sur son service client de qualité, ses produits exclusifs et ses trois réseaux de distribution complémentaires (15 catalogues, 7 sites d'e-commerce et un show-room basé à Cysoing). Ducatillon compte plus de 500.000 clients en progression régulière chaque année. L'entreprise "a aujourd'hui toutes les capacités pour dynamiser sa croissance, notamment autour de ses outils logistiques et son service marketing performant", indique Laurent Espic, directeur associé chez Omnes Capital. "Cette opération permettra [à Ducatillon] de franchir un nouveau palier, en accélérant son développement", ajoute Jean-Yves Duriez, directeur d'investissement chez Bpifrance.