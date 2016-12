Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Société spécialisée dans les solutions de pompage et la maintenance d'équipement, Sulzer (Winterthour, Suisse) est entrée en discussions exclusives avec Moret Industries pour acquérir son activité de construction de pompes Ensival Moret. Avec 730 employés, Ensival Moret, dont les principales usines sont situées à Saint-Quentin (02) et à Thimister (Belgique), a réalisé un CA de 115M€ en 2015. Ensival Moret exploite aussi de nombreuses usines au Brésil et en Chine, ainsi que plusieurs centres de services à travers le monde. La valeur d'entreprise pour la transaction proposée est de 80M€. La transaction permettra à Sulzer de compléter son portefeuille de pompes dans des niches de marchés qu'elle ne maîtrise pas encore. L'entreprise sera pleinement intégrée dans la division de Pumps Equipment de Sulzer et devrait générer des synergies significatives au travers d'opportunités commerciales supplémentaires.