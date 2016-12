Akuo Energy et Gemdoubs lancent la construction de la centrale Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), sur le site de la papeterie : un investissement chiffré à 87M€

Implantée à Haguenau (67), la société Module 3 (9 salariés) est spécialisée dans la réalisation et l'installation de structures métalliques, de pièces chaudronnées et de lignes de tuyauteries diverses. Elle opère soit en atelier, soit sur les sites de production de ses clients. Installée dans de nouveaux locaux depuis janvier 2016, elle projette de poursuivre son développement en améliorant son outil de production, et ce pour gagner en réactivité. Parallèlement, elle entend créer 10 emplois supplémentaires jusqu'en 2018.L'entreprise Module 3 bénéficie du soutien de Sodiv, qui lui a accordé un prêt participatif de 143K€ dans le cadre de la convention de revitalisation Bürstner.