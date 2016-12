Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

Terres de France (Paris - 75), société conseillée par Vatel Capital (Paris - 75), se présente comme une entreprise solidaire dont l’objectif est de contribuer au développement d’exploitations agricoles responsables. L'entreprise annonce l'acquisition de1,26ha de vignes en AOC Margaux, sur un emplacement de premier choix, situées sur le plateau de Cantenac (33), et en a confié l'exploitation au château Kirwan, troisième cru classé réputé de l'appellation Margaux. Cette propriété, qui produit 220.000 bouteilles par an à dominante de cabernet sauvignon et de merlot, vient d'achever une importante rénovation de ses installations de vinification et d'élevage. L’investissement de Terres de France s'inscrit logiquement dans la dynamique de long terme voulue par la famille Schÿler, propriétaire du domaine depuis 1925.