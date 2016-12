Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Dans un communiqué, Elige Capital annonce avoir mené une opération de Build-Up avec l'entrepreneur Loïc Alirand, pour constituer le groupe GSL (CA 5,5M€).Actif dans la conception, la fabrication et la distribution de textiles techniques et de matériaux composites haute performance, ce dernier chapeaute désormais trois sociétés : - ET Tech (Ecully, 69), acquise en 2011 ;- LAP (Ecully, 69), créée en octobre 2009 ;- et CTMI (La Sône, 38), rachetée en octobre 2016.GSL ambitionne de poursuivre son développement en France et à l'export, en s'appuyant sur la complémentarité des savoir-faire des 3 sociétés. Le dirigeant entend en outre mener une stratégie de R&D ambitieuse.