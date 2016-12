Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

CitizenFarm (siège à Miolles - 81 et présent à Toulouse - 31 - 6 salariés) a pour objectif de permettre aux citadins de récolter des fruits et légumes frais juste à côté de chez eux grâce à des potagers d’intérieur mais aussi des fermes urbaines innovantes et eco-responsables. Elle propose un système de culture basée sur l’aquaponie, qu’elle développe grâce à des entreprises situées pour la majorité en Occitanie. Après avoir installé un prototype au jardin Raymond VI de Toulouse (cf. First Eco du 02/06/2016), la startup poursuit son développement et implante à Reims (51) une première ferme urbaine à vocation sociale avec le bailleur Plurial Novilia et la Fondation de l’Armée du Salut. Cette ferme urbaine, d'un montant de 15K€, est installée au centre d’hébergement d’urgence Le Toit Solid’Air. Elle produira 400 poissons et 800kg de légumes frais par an. Elle est la première vendue par l’entreprise toulousaine. D’autres devraient bientôt être installées dans de grandes villes françaises comme Toulouse (31), Lyon (69), Bordeaux (33) ou encore Paris (75).