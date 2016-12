Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Editeur européen de logiciels de messagerie Cloud, Alinto (Lyon, 69 ; présent à Paris, 75 ; 25 collaborateurs) annonce dans un communiqué une levée de fonds de 2,3M€ pour soutenir son développement à l'international et financer une opération de croissance externe, concernant Cleanmail, spécialiste suisse du filtrage anti-spam dans le Cloud.Suite à cette acquisition, Alinto/Cleanmail compte désormais plus de 2.000 clients représentants 3 millions d’utilisateurs et réalise un CA consolidé de plus de 3M€, avec pour ambition d’atteindre les 5M€ en 2020. Ce rapprochement stratégique entre deux acteurs européens indépendants répond à deux objectifs : la poursuite des implantations d’Alinto en Europe et le renforcement de sa technologie métier, notamment dans le domaine de la sécurité.