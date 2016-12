Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Le laboratoire commun Lab3P à l'entreprise d'emballages souples Malengé (Flers-en-Escrebieux, 59) et au Centre Technique du Papier (Grenoble, 38) a été inauguré à Flers-en-Escrebieux, au coeur de l'entreprise Malengé. La collaboration entre les deux entités vise à développer de nouveaux matériaux d'emballage barrières entièrement recyclables, à partir de matières biosourcées. Les travaux du Lab3P vont permettre à Malengé de produire des packagings inédits. Après avoir labellisé le projet, Matikem (Villeneuve-d'Ascq, 59) accompagne Malengé dans l'identification d'acteurs et de marchés potentiels pour l'utilisation des technologies développées au sein du Lab3P. Des contacts ont d'ores et déjà été établis en ce sens dans le secteur de l'emballage alimentaire.