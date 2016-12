Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

Exosun (Martillac - 33), fournisseur mondial de solutions de suivi solaire innovantes et compétitives pour les grandes centrales photovoltaïques (PV) au sol, vient de signer un accord technologique avec Atec Architecture, fabricant et installateur chinois de systèmes de montage solaire. Atec Architecture fabriquera et commercialisera le système de suivi solaire Exotrack® HZ d’Exosun sur le marché PV chinois, le plus grand au monde, afin d’optimiser la production électrique et le rendement des centrales solaires de ses clients. Exosun assurera le transfert de sa technologie Exotrack® HZ afin qu'Atec fabrique une partie des pièces et commercialise une solution de suivi solaire compétitive et de haute qualité