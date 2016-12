Acquisition au Danemark pour Poujoulat : le groupe deux-sévrien s'offre Dansk Shorstens Teknik

AlloVoisins, qui se présente comme le premier réseau social dédié à la location d’objets et de services entre particuliers, annonce une levée de fonds stratégique d’un montant de 2,5M€. Celle-ci a été souscrite auprès de RTL - qui avait déjà investi dans la start-up en octobre 2015 (cf First ECO du 13/11/2015) et renouvelle ainsi son soutien - ainsi qu’auprès des investisseurs historiques et de Family Office, nouveaux entrants. L’objectif est de permettre à AlloVoisins de conforter sa position de leader sur le marché du service entre particuliers.L'entreprise, basée à Haute-Goulaine (44), se fixe comme objectif d’atteindre 10 millions de membres en France en 2020. Elle prévoit également d’initier son déploiement à l’international d’ici 2 ans.