Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

La start-up PayCar (Montreuil, 93), qui propose une solution de paiement pour l’achat et la vente de véhicules d’occasion entre particuliers, constituant une alternative simple et sécurisée aux chèques de banque, a levé 1,3 M€ auprès de BNP Paribas, qui prend ainsi une participation minoritaire au capital visant à financer et accompagner son développement. Vincent Marty-Lavauzelle, président de PayCar, confie dans un communiqué : "Cette levée de fonds a un double impact pour PayCar. Elle va nous permettre d’aller encore plus vite en nous structurant. Le partenariat avec BNP Paribas va également nous permettre d’accélérer l’adoption du service et notre croissance au niveau commercial. Notre objectif est d’imposer à terme PayCar comme un standard de paiement pour tous les véhicules d’occasion."