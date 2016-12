Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Montpellier (34) va se doter d'un nouveau stade de football pour remplacer celui de la Mosson (cf. First ECO du 21/06/16). La construction de ce nouveau stade de 25.000 places (extensible à 30.000), à l’entrée sud-est de Montpellier (à proximité d’Odysseum), entre les communes de Montpellier et de Lattes (34), est estimée à 100M€.Le stade sera intégré au cœur d’un grand complexe sportif permettant l’accueil de compétitions nationales et internationales avec la création d’un nouveau Palais des Sports (5.000 places ; coût : entre 25 et 30M€) qui remplacera le Palais des Sports René Bougnol pour accueillir le Montpellier Handball (MHB) et l’équipe nationale féminine de Basket (BLMA). Un équipement dédié pour des disciplines telles que la GRS et les arts martiaux sera également réalisé à proximité."La Fédération Française de Football m’a déjà apporté son soutien plein et entier. Nous demanderons également des aides de l’Etat, de la Région et du Département. Je n’exclus pas de faire appel à des financements privés et au naming", indique Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier.La SA3M réalisera en 2017 des études de faisabilité. La pose de la première pierre du stade est prévue d'ici 2020.