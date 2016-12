Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Paris Aéroport (siège à Paris, 75) a choisi Gemalto (siège France à Meudon, 92), leader mondial de la sécurité numérique, et son partenaire Automatic Systems (présent notamment en France à Persan, 95 et Rungis, 94), pour équiper, déployer et assurer la maintenance de ses sas de contrôle automatisés (e-gates) Coesys Automated Border Control, dans le cadre du programme français Parafe (Passage automatisé rapide aux frontières extérieures). Basée sur la reconnaissance des empreintes digitales, cette solution a pour but d'augmenter le flux des voyageurs tout en améliorant leur expérience.87 sas de contrôle automatisés seront installés dans les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle (95) et Paris-Orly (94). Au printemps 2017, les passagers pourront franchir les nouvelles portes Gemalto, plus rapides, uniquement grâce à leur passeport et à leurs empreintes digitales.