Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

La société Transports Yves Colas, basée à La Garde (83) et spécialisée dans les transports routiers de fret interurbain et la logistique, acquiert un bâtiment d'activité professionnel et de bureaux d'une surface de 1.760m² au Thor (84). Il se situe sur un terrain clos en pour partie d’une superficie totale de 7.514m². Cette nouvelle implantation doit permettre aux Transports Yves Colas de renforcer et de développer durablement leur activité.