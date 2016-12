Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Dans un communiqué, Calao Finance et CM-CIC Capital Privé annoncent un investissement d'1,3M€ au capital du groupe de restauration King Marcel (Lyon, 69), dont le réseau affichera un CA 2016 d'environ 3M€ et vise 18M€ d'ici 2020. L’enseigne dispose de plusieurs établissements en région Rhône-Alpes, Provence et Ile‐de‐France. L'opération lui permettra d'accélérer son développement sur le segment des burgers gourmets "à la Française". "Nous associons le meilleur du fast-food anglo-saxon et le meilleur de la cuisine française, avec des ingrédients locaux de grande qualité et au prix le plus juste", expliquent les dirigeants. Concrètement, le groupe prévoit : - d'ouvrir une quarantaine d'établissements, en propre et en franchise, d'ici cinq ans dans les grandes villes françaises ;- de lancer, dans un second temps, son développement à l'international ;- d'investir en communication et d'améliorer "l'expérience client" grâce à la digitalisation de ses restaurants.