Akuo Energy et Gemdoubs lancent la construction de la centrale Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), sur le site de la papeterie : un investissement chiffré à 87M€

Basé à Anteuil (25), le groupe Delfingen (1.900 salariés ; 172M€ de CA 2015 ; 35 sites) est leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides pour l'automobile. Dans un communiqué, il annonce l'acquisition du groupe Drossbach North America (80 personnes ; 18M$ USD de CA), spécialisé dans la fabrication et la distribution de solutions de protection de câblage à destination des marchés du transport, de l'industrie, de l’environnement et de la robotique. Ce dernier se compose des sociétés Drossbach Inc (Etats-Unis) et Drossbach NA (Canada). Cette acquisition, qui sera effective au 1er janvier 2017, permettra à Delfingen de renforcer ses positions sur le continent américain, d'aborder de nouveaux clients et marchés hors secteur automobile mais aussi d'intégrer de nouveaux savoir-faire notamment dans le management des câblages pour la robotique.