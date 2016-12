Augmented Acoustics s'est associé à Forsee Power pour équiper en batteries lithium-ion son système Peeble®

Gfi Informatique (siège à Saint-Ouen, 93 - 12.500 collaborateurs - CA 2015 : env. 894 M€), acteur majeur des services et solutions numériques, vient d'annoncer l’acquisition de Metaware (Le Pecq, 78 - une soixantaine de salariés - CA : entre 7 et 10 M€/an), l'un des principaux acteurs européens de solutions et de services de modernisation des systèmes d’information. À travers cette opération, Gfi Informatique renforce son avance dans les solutions de transformation digitale des applications legacy."Avec de très nombreuses références clients et une équipe d’experts reconnue, Metaware possède des actifs uniques sur lesquels Gfi Informatique souhaite capitaliser afin de devenir le partenaire de modernisation IT des grands comptes en Europe et au-delà", indique dans un communiqué Vincent Rouaix, PDG du groupe. De son côté, Jean-Luc Bellet, fondateur de Metaware, détaille : "Grâce à ce rapprochement, Metaware pourra accroître sa couverture du marché et innover pour proposer à nos clients des solutions de modernisation et de maintenance adaptées à leurs enjeux métier (agilité) et de réduction de coûts."