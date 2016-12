Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Jérôme Tafani, vice-président et directeur général du groupe Burger King France & Quick, et Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, ont signé le 25 novembre 2016 une convention de partenariat. Burger King a choisi de développer fortement son activité, en particulier dans la région. D'ici 2020, 29 restaurants passeront de l'enseigne Quick à Burger King et 10 nouveaux établissements ouvriront leurs portes dans la Région. L'ouverture de ces nouveaux restaurants permettra la création de 2.250 emplois nets en Hauts-de-France d'ici 2020. "Le projet de changement d'enseigne, qui concerne 320 à 340 restaurants au total en France, nécessitera des investissements de plus de 500M€", indique Jérôme Tafani.