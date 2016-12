Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Fondée en 1992 à Saint Rémy de Provence (13) et aujourd'hui basée sur la Z.I du Pont à Plan d’Orgon (13), La Savonnerie des Alpilles est spécialisée dans la fabrication de savons, de soins naturels pour le corps et la maison, et de parfums. L'entreprise familiale acquiert un foncier d'une superficie de 3.350m², toujours à Plan d’Orgon (13). La Savonnerie des Alpilles prévoit d'y implanter une nouvelle unité de stockage. Objectif : permettre le renforcement et le développement durable de l’activité de la société.