Le groupe franc-comtois Delfingen fait l'acquisition du groupe Drossbach North America

Les représentants d'Akuo Energy (Paris, 75), de la papeterie Gemdoubs (Novillars, 25), de la Caisse des Dépôts, de CAM Energie (société associant 14 Caisses Régionales de Crédit Agricole) et de Crédit Agricole Franche-Comté Investissements ont donné, lundi 5 décembre 2016, le coup d'envoi de la construction de la centrale Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), sur le site de la papeterie. Dotée d’une capacité de 20MWe et d’une puissance thermique de 23,5MWth, la future centrale produira de l’électricité qui sera revendue à EDF pendant 20 ans et alimentera en vapeur la papeterie pour sa production de papier. A partir d’une ressource bois énergie, elle produira 153 GWh/an d’électricité verte, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 105.600 personnes, et 215.000 tonnes de vapeur verte, initialement générées par la combustion d’énergies fossiles. Des entreprises locales seront impliquées pour la partie gros œuvre et la voirie (Société Eiffage Franche-Comté) mais aussi pour les équipements de préparation de la biomasse qui seront mis en œuvre par une société mulhousienne (TBM). La chaudière et la turbine ont été confiées à la société danoise AET, actuellement leader de la construction de centrale biomasse en France. Le lot électrique (transformation et distribution) sera géré par la société lyonnaise EEI. A terme, 70 emplois seront pérennisés au sein de la papeterie, 50 emplois dans la filière bois locale et une vingtaine d’emplois seront créés au sein de la centrale de cogénération. La mise en service est prévue pour début 2019, au terme d'un investissement global de 87M€.