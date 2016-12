Figeac Aero se dote d'un bâtiment de 7.500m² pour accueillir une nouvelle ligne de production innovante, et reçoit pour cela le label "Vitrine de l’Industrie du Futur"

Spécialisée dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunication et l’intégration de solutions connectées, le groupe Scopelec (Revel - 31 - CA de 304M€ en 2015 et 2.750 salariés) vient d'inaugurer une nouvelle agence située au 1 rue Joseph Bonnet, au cœur de la zone industrielle Queyries Nord, à Bordeaux (33). 100 personnes travaillent sur ce nouveau site qui réunit les 2 anciennes agences de Scopelec (Bègles) et Gobé (Bordeaux). Il comprend 950 m² de bureaux, 1.600 m² de dépôt et 3.600m² de surface extérieure. "[Ce regroupement] s'inscrit dans une réflexion stratégique de reconquête du marché aquitain, la volonté d’être au plus près des marchés et de rationaliser nos moyens", indique Thierry Tolmer, le président du groupe.