La Savonnerie des Alpilles va se doter d'une nouvelle unité de stockage sur un terrain de plus de 3.300m² à Plan d’Orgon

Suez et Total s'associent pour collecter et recycler des huiles alimentaires usagées en France. Dans le cadre de ce partenariat de 10 ans, Suez s’engage à livrer 20.000 t/an d’huiles alimentaires usagées à Total. Collectées sur tout le territoire, ces huiles seront transformées en biocarburant sur le site de la bio-raffinerie de Total à La Mède (Châteauneuf-les-Martigues, 13).Suez déploiera un système de collecte adapté à tous les types de producteurs, depuis les particuliers jusqu’aux plus gros acteurs de l’industrie agro-alimentaire. Les huiles collectées seront acheminées à La Mède pour y être prétraitées dans une unité de filtration construite par Suez. Cette nouvelle unité créera une cinquantaine d’emplois locaux.En réponse à la demande croissante en biocarburants, Total a lancé la transformation industrielle du site de La Mède pour créer la première bio-raffinerie française (cf. First ECO du 17/04/15). Cette dernière produira du biodiesel de grande qualité (HVO) - grâce au raffinage d’huiles alimentaires usagées, d’huiles résiduelles et d’huiles végétales - qui se mélangera parfaitement au diesel.