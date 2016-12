Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Eccity Motocycles (Grasse, 06), le fabricant de scooters électriques Made In France, démarre une levée de fonds de 500K€ afin de développer son activité et répondre à la demande croissante du marché. L’opération est ouverte jusqu’au 30 décembre 2016 sur la plateforme de financement participatif Finance Utile. Elle s'adresse aux clients de la société, à ses partenaires commerciaux ainsi qu'aux membres de son réseau de consomm'acteurs Club Eccity.En 2016, le volume des 100 scooters vendus va être dépassé. Le bonus écologique de 1.000€ promis par Ségolène Royal entrera en vigueur le 1er janvier et va fortement dynamiser les ventes en 2017, ce qui implique un besoin de financement de l’entreprise pour dépasser les 300 scooters made in France sur l’année.