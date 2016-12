Après avoir ouvert son capital début 2016, le groupe strasbourgeois Amsycom devient Kardham et ambitionne de doubler de taille à l'horizon 2020

Société de services et d'ingénierie numérique basée à Nancy (54), SBS Interactive édite VIS-On, un logiciel de visualisation et de documentation des environnements réels destiné aux entreprises pour utiliser et partager en toute sécurité avec leurs clients et fournisseurs, les images enrichies de leurs produits et fabrications. Avec son partenaire l'Inria Nancy Grand Est (Villers-lès-Nancy, 54), elle vient de recevoir le soutien de la DGA, via le dispositif RAPID (Régime d'Appui Pour l'Innovation Duale), pour développer EVORA, un projet de recherche commun sur l'utilisation de la vision assistée par ordinateur pour réaliser des visites en réalité augmentée dans les environnements complexes, industriels ou militaires. Ce projet financé à concurrence de 500K€ par la DGA se déroulera sur les quatre prochaines années.