La société nancéienne SBS Interactive reçoit le soutien de la DGA pour son projet EVORA

Le groupe Amsycom (37,71M€ de CA consolidé 2015) se définit comme un expert des métiers du conseil et du pilotage de projets immobiliers, de l’audit stratégique en amont à la livraison clefs en main d’opérations. Basé à Strasbourg (67), il possède également des implantations à Paris (75), Lille (59), Nantes (44), Bordeaux (33), Toulouse (31), Marseille (13), Lyon (69) ainsi qu'à Bruxelles, Casablanca et Rabat. Dans un communiqué, le groupe annonce avoir changé de nom. "Nous renforçons aujourd’hui nos synergies autour d’un nouveau nom, Kardham, symbole de notre histoire mais aussi de l’alliance de nos trois métiers : le conseil, l’architecture et l’aménagement", explique Jean-François Couëc, le président. Le groupe, qui a triplé sa taille en l'espace de six ans, indique par ailleurs avoir ouvert son capital en début d’année à Bpifrance et Amundi Private Equity Funds en tant qu’actionnaires minoritaires de référence, et ce, afin de renforcer sa position de leader indépendant et d'accroître son autonomie (cf. First ECO 29/03/2016). Pour 2016, Kardham table sur une croissance de son activité de nouveau supérieure à 10%. "Et parce que notre positionnement de marché est porteur de dynamisme, notre objectif est de doubler notre taille à l’horizon 2020", ajoute Jean-François Couëc.