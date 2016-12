Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Le Fonds Régional d’Investissement (FRI) accompagne le plan de redéploiement du groupe Askol (Meyzieu, 69 ; CA 2015 : env. 6M€), spécialisé dans les solutions d’étanchéité ainsi que dans la réalisation de pièces en plastique et caoutchouc pour le marché automobile. Le FRI est intervenu seul dans ce nouveau tour de table, à hauteur de 900K€, en soutien des actionnaires financiers historiques. Jean-Jacques Vignon, fondateur d'Askol et Président du Conseil de Surveillance, déclare : "notre groupe devait consolider les croissances externes réalisées ces dernières années pour assurer un développement pérenne. L’apport du FRI nous permet également de finaliser sur fonds propres notre dernière acquisition, Delire, ainsi que de poursuivre notre plan d’investissement industriel et le renforcement de l’équipe managériale".