Nouveau contrat prestigieux pour Marty Sports : la société de Saint-Clément-de-la-Place équipe la Coupe d’Afrique des Nations

Créée en 2014 par Erwan Mellerio et Valentin Rapin, Arioneo est une startup basée à Mont-près-Chambord (41) spécialisée dans la conception d’objets connectés dédiés au monde équin, permettant une analyse précise du confort, du bien-être et de la performance des chevaux ainsi qu’une interprétation simplifiée des données recueillies pour l’utilisateur. L'entreprise, membre du Pole Hippolia, entame une nouvelle étape de son développement avec l’entrée au capital d’acteurs renommés des sports équestres. Emmanuèle et Armand Perron-Pette, propriétaires du Haras des Coudrettes, et les deux cavaliers stars français, Kevin Staut et Patrice Delaveau, ont choisi d’investir au capital. JumpFive - société née de l’association entre le Haras des Coudrettes (HDC) et les cavaliers Kevin Staut et Patrice Delaveau - a en effet vu en Arioneo la start-up capable d’accompagner la digitalisation de la filière équine afin de participer à son dynamisme.