Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

Spécialiste du recyclage, Paprec Group (siège à La Courneuve - 93) acquiert auprès du groupe Saur (Issy-les-Moulineaux - 92), la société Coved (siège à Toulouse - 31). Cette dernière est présente sur l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du traitement, du stockage et de la valorisation des déchets. Après achèvement des consultations et réception des autorisations habituelles, notamment celle des Autorités de la Concurrence, le rachat effectif est attendu pour le printemps 2017. Il permettra la création d’un champion national de la collecte, de la valorisation et du recyclage des déchets. L’ensemble constitué réalisera un chiffre d’affaires supérieur à 1,3Mds€ et sera riche de 8.000 collaborateurs.