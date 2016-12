Askol reçoit le soutien du FRI pour consolider sa croissance et finaliser sa dernière acquisition

Comptant parmi les leaders européens des solutions réseaux et infrastructures M2M et IoT et des solutions radio professionnelles et industrielles, Adeunis RF (Crolles, 38) vient de finaliser une augmentation de capital de 5,2M€, accompagnée d’un emprunt long terme structuré de plus de 1M€.Conduite avec les partenaires du groupe (A Plus Finance et Capital Export pour la partie fonds propres, et Banque Rhône-Alpes, BNP Paribas et Crédit Agricole, pour la partie bancaire), l'opération vise à faire face à l’essor rapide des commandes depuis le printemps dernier, et aux potentialités de développement qui se présentent en France et à l’international. "Nous allons accélérer notre déploiement technique et commercial, accroître la notoriété internationale de nos produits et solutions, d’ores et déjà reconnus pour leur qualité, leur expertise et leur fiabilité", se félicite Pascal Saguin, Directeur général.