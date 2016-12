La maison alsacienne Fortwenger rachète et intègre la société Biscuiterie de France, implantée dans le Loiret

En août 2016, PSA Retail et Car Avenue (Groupe Bailly) annonçaient leur intention de créer une plaque pièces de rechange en Alsace (cf. First ECO 01/09/2016). Les groupes Paul Kroely Automobiles (Schiltigheim, 67) et Groupe Nedey Automobiles (Montbéliard, 25) ayant le même projet, les quatre entités se sont donc rapprochées pour mener à bien un projet en commun. L’accord prévoit le lancement d’une plaque pièces de rechange en Alsace, opérée de manière conjointe par les quatre partenaires. Les travaux viennent de débuter sur un terrain situé à Obernai (67). Opérationnel en juin 2017, le futur établissement d'une surface de 10.000m² devrait générer quelque 80 emplois et réaliser un CA estimé à 110M€, à son démarrage. Dans le cadre de ce projet, PSA Retail, CAR Avenue (Groupe Bailly), Paul Kroely Automobiles et Groupe Nedey Automobiles créent une joint-venture à 25% chacun.