Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

Créée en 2015, la start-up rennaise Mediego (35), qui est spécialisée dans la personnalisation de contenus et le marketing prédictif, vient de lever 300K€ auprès du fonds d’investissement d’ultra-amorçage IT-Translation, dédié aux startups numériques (cf. FE du 20/08/2015). L’objectif de Mediego est de consolider sa solution de marketing prédictif et de renforcer son équipe marketing et commerciale. "Lauréats du concours I-Lab de création d’entreprises innovantes en 2015, nous avons pu développer notre R&D et travailler le produit dans son ensemble. Grâce à cette levée de fonds, nous allons renforcer nos actions marketing et commerciales pour nous établir solidement sur le marché français, avant de songer rapidement à l’international", explique Anne-Marie Kermarrec, Présidente-Directrice Générale et co-fondatrice de Mediego.