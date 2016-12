La société Bowindo prend à bail 410m² d'entrepôt à Sequedin

Editeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la gestion du capital humain, Horizontal Software (Lomme, 59) annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris. L'émission représente au total une augmentation de capital d'un montant de 5,9M€ dont 5,1M€ en numéraire, soit 82% de l'Offre initialement prévue. A l'issue du réglement-livraison des actions, le capital de Horizontal Software est désormais composé de 1.734.207 actions, ce qui représente une valorisation de 17,7M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse. "Grâce à cette levée de fonds, nous allons notamment continuer à creuser l'écart technologique avec nos concurrents, mais aussi accélérer notre plan de déploiement ambitieux sur nos deux offres clés, le SaaS et le SaaS-Apps, en France et aux Etats-Unis, avec le recrutement de nouvelles forces marketing et commerciales", indique Hervé Yahi, le président. Le groupe vise un CA de 25M€ en 2020.