Adeunis RF vient de récolter plus de 5M€ pour soutenir son développement en France et à l'international, ainsi que pour répondre à l'essor des commandes

Eurotungstene (CA 2015 : env. 42M€ ; 127 collaborateurs) fabrique par hydrométallurgie, et vend, des poudres métalliques extra-fines et des granulés à partir de cobalt, tungstène, carbure de tungstène, carbure fondu, tungstène-cuivre et rhénium. Implanté à Grenoble (38), le site de l'entreprise est dédié au développement, à la production et à la commercialisation de poudres métalliques et de poudres pré-alliées. Dans le cadre de son programme de cession d'actifs, le groupe Eramet annonce la signature d'un accord en vue de la cession d'Eurotungstene au groupe Umicore. La clôture de la transaction est subordonnée à l'obtention de certaines autorisations réglementaires et devrait intervenir au cours du 1er semestre 2017.