Safran Helicopter Engines, à Bordes, remporte un contrat de 180M€ sur 10 ans auprès de l'Otan

Créée le 5 février 2016 par Antoine Dubrouil et son associé Stéphane Lecorné, Femto Easy (siège à Talence - 33 - 3 salariés) est une entreprise spécialisée dans l’instrumentation laser ultrarapide, c’est-à-dire qu’elle conçoit, fabrique et commercialise des instruments scientifiques et techniques associés aux lasers ultrarapides. Elle commercialise à l’heure actuelle deux produits déclinés en plusieurs gammes : ROC (Row Optical Correlator) et Fast FROG (Frequency Resolved Optical Gating). La société vient de signer un accord de licence exclusive avec Aquitaine Science Transfert (Talence - 33), pour concevoir, fabriquer et commercialiser des instruments de mesure innovants d’impulsions laser. Cette signature de licence concrétise le parcours d’un transfert de technologie réussi, 24 mois après le démarrage du projet, assuré notamment par la SATT Aquitaine et le CNRS. Par ailleurs, Femto Easy prépare une levée de fonds pour 2017 afin l'élargir sa gamme de produits avec un département R&D très actif et une force commerciale structurée. L'entreprise, aujourd'hui située sur le site du laser Mégajoule au Parc Scientifique et Technologique Laseris 1 au Barp (33), prévoit d'atteindre un effectif de 12 personnes à l'horizon 2019.