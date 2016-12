Le Toulousain Coved passe dans le giron de Paprec Group

Safran Helicopter Engines (siège à Bordes - 64) a signé un contrat d'une durée de 10 ans avec Nahema (NATO Helicopter Management Agency) pour réaliser le soutien des moteurs RTM322 des NH90 en service dans l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT) et la Marine Nationale. Ce contrat inclut également le soutien des moteurs des NH90 de l'armée et de la marine belges, et des forces armées néerlandaises. Il couvrira plus de 130 hélicoptères au cours des années à venir et générera un chiffre d'affaires de 180M€. Ce contrat de type GSP (Global Support Package) est le premier signé pour une flotte de NH90.