Biocorp vient de réaliser une augmentation de capital de près de 4M€ pour accélérer le développement de produits innovants

Rouleaux Pack (Boën-sur-Lignon, 42 ; 70 collaborateurs ; CA 11M€ ; 800.000 rouleaux produits par an) est active dans la conception, la fabrication et la commercialisation de rouleaux de manutention, à destination des fabricants de convoyeurs de charges isolées et de vrac, aux grands comptes utilisateurs de rouleaux et aux sociétés de maintenance de convoyeurs. Michel Levêque, accompagné par la Sté Chene et les fonds Sofimac Parners et Rhône Dauphiné Développement, vient de reprendre l'entreprise.