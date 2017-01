L'Autrichien Zumtobel Group et le Français Active’Invest envisagent un partenariat stratégique sur le long terme concernant l’usine Thorn Europhane SA, aux Andelys

Localisé à Vannes (56), Aserti Group assure le maintien en condition opérationnelle des matériels électroniques, des appareils de mesure, des servomoteurs et des machines-outils à commande numérique de tous types et de toutes marques, de tous les secteurs industriels.Il a procédé à l’acquisition, le 13 décembre 2016, de la société Brovarec (siège à Dammartin-en-Goële, 77), spécialisée dans la réparation de broches et d’électrobroches équipant les machines-outils à commande numérique. Grâce à cette acquisition, Aserti Group souhaite élargir son offre en maintenance de machines-outils à commande numérique. La société entend poursuivre son développement par de nouvelles acquisitions dans les secteurs de la robotique, de la maintenance électronique, de la mesure et de la machine-outil à commande numérique.