Drone Volt accroît sa structure financière de plus d'1,2 M€ pour renforcer son pôle R&D et accélérer son développement à l'international

La société Ecovadis (Paris, 75 - 320 collaborateurs dans le monde), qui édite une plateforme collaborative permettant aux grandes entreprises d’évaluer la performance environnementale et sociale de leurs fournisseurs, vient d'annoncer avoir bouclé une levée de fonds de 30 M€ auprès de Partech Ventures.Cette opération lui permettra d’accélérer l’adoption à l’international de son système de notation des fournisseurs en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), de renforcer plus encore la pertinence et la valeur des évaluations, et de continuer à investir dans les nouvelles technologies via ses efforts internes en R&D mais aussi à travers des partenariats avec des start-up et des organisations innovantes.