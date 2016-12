Biocorp vient de réaliser une augmentation de capital de près de 4M€ pour accélérer le développement de produits innovants

Sezam Labs (Ambert, 63) a conçu et commercialise une solution sans-contact pour offrir une nouvelle expérience de mobilité et de consommation : paiement sans contact, billetterie inviolable, contrôle d'accès et analyse de données intelligente. La start-up vient de finaliser une levée de fonds de plus de 800K€, auprès de la SAS Jérémie Innovation 2 et de Bpifrance. L'opération vise à soutenir l'agrandissement de l'équipe, pour accélérer le démarrage commercial et poursuivre les efforts en R&D initiés depuis deux ans.