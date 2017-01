Le Vannetais Aserti Group vient d'acquérir la société francilienne Brovarec

Le fabricant autrichien de systèmes d'éclairage extérieur et intérieur Zumtobel Group (Dornbirn, siège - CA de plus d'1,3Md€) envisage de céder son usine Thorn Europhane SA (filiale basée à Paris, 75), située aux Andelys (27 - 264 personnes), dans le cadre d’un partenariat stratégique à long terme avec le groupe parisien Active’Invest (75 - 450 salariés), spécialisé dans la conception et la fabrication d’armoires outdoor pour réseaux urbains et télécom. L’objectif de Zumtobel Group est d’améliorer sa compétitivité en se recentrant sur un certain nombre d’usines et en confiant la production des petites et moyennes séries à des partenaires. Le partenariat apporterait des avantages aux deux parties : la production de luminaires d’extérieur pour Zumtobel Group serait sécurisée et Active’Invest pourrait compléter son offre sur le marché de l’énergie. Le groupe parisien apporterait des activités additionnelles au site des Andelys. Zumtobel Group resterait actionnaire minoritaire de la nouvelle société. Enfin, l'ensemble des emplois seraient maintenus : environ 226 salariés seraient transférés à Active’Invest et environ 38, essentiellement en R&D, resteraient employés de Zumtobel Group aux Andelys.