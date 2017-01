AEW commercialise, pour le compte du fonds Logistis, une plate-forme logistique de 31.600m² située dans la ZAC Quai du Rivage près de Dourges

Fondations Capital cède sa participation dans le groupe Alkern (Harnes, 62), leader indépendant des produits préfabriqués en béton en France et en Belgique, à Chequers Capital (Siège France : Paris, 75). Depuis son acquisition par Fondations Capital en 2010, le groupe harnésien a connu une croissance de près de 50% de son CA, portée par une stratégie d'innovation à travers notamment le lancement de nouveaux produits à haute performance énergétique et d'acquisitions, avec 14 opérations de croissance externe réalisées au cours des cinq dernières années. Avec un CA supérieur à 180M€ en 2015, Alkern s'est imposé comme un référent dans l'industrie, en organisant chaque année, depuis six ans, les séminaires de l'éco-construction, rencontres annuelles regroupant les principaux acteurs des professions de la construction. L'opération, qui reste soumise à l'autorité de la concurrence, permettra à Alkern avec son nouvel actionnaire, de poursuivre sa stratégie de développement, tant organique que par croissance externe en France et en Belgique.