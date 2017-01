AEW commercialise, pour le compte du fonds Logistis, une plate-forme logistique de 31.600m² située dans la ZAC Quai du Rivage près de Dourges

Dans le cadre de sa stratégie actuelle de développement sur le marché des levures et des ingrédients de panification en Europe de l'Ouest, Lesaffre (Marcq-en-Baroeul, 59), acteur mondial de référence dans le secteur de la levure et de la fermentation, a annoncé deux acquisitions récentes : LFI Tollblend Ltd à Worcester (Royaume-Uni) et Tecno Bakery à Barcelone (Espagne). La première fabrique des mixes d'ingrédients destinés à la boulangerie et au secteur des aliments transformés. Elle emploie 35 personnes et va permettre au groupe nordiste, déjà présent au Royaume-Uni grâce à DCL Yeast et Fermex, de se lancer dans la diversification de son offre de produits de boulangerie. La seconde est spécialisée dans la fabrication d'améliorants enzymatiques et de correcteurs de meunerie et emploie 15 personnes. Elle est dotée d'une unité de production et d'un laboratoire. Ces deux opérations "cadrent parfaitement avec nos objectifs de développement stratégiques dans le secteur de la boulangerie et nous permettront d'élargir et de renforcer notre offre en termes d'améliorant et d'assistance technique pour la boulangerie", indique Antoine Baule, le directeur général de Lesaffre.