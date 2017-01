Le groupe messin Euronet Propreté & Services acquiert la société nancéienne Proprinove

Dans un communiqué, le groupe Alstom annonce avoir remporté un contrat pour la fourniture de 15 trains régionaux de type Coradia Polyvalent (diesel-électrique) auprès du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement du Sénégal. Destinés à répondre aux besoins croissants de mobilité à Dakar, les nouveaux trains circuleront sur la nouvelle ligne qui reliera, à terme, le centre de Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne (AIBD), situé à Diass.Le site d’Alstom à Reichshoffen (67) assurera la conception, la fabrication et la validation des trains. Cinq autres sites en France participeront à ce projet : Saint-Ouen (93) pour le design, Le Creusot (71) pour les bogies, Ornans (25) pour les moteurs et alternateurs, Tarbes (65) pour les chaînes de traction et Villeurbanne (69) pour l’informatique embarquée et l’information voyageurs.