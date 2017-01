La société Arioneo de Mont-près-Chambord accueille JumpFive à son capital

VeraCash s'affiche comme une alternative d'épargne et de consommation basée sur les métaux précieux. Cette société du Mans (72) a créé une nouvelle monnaie complémentaire, le VeraCash (VRC), qu'elle présente déjà comme la deuxième monnaie complémentaire en France derrière le Bitcoin. Basée sur des métaux précieux tangibles stockés en coffre, cette épargne peut être utilisée via l’envoi d’actifs entre comptes ou en utilisant la Veracarte Mastercard qui lui est adossée (acceptée dans 40 millions de points de vente et 1,5 million de distributeurs automatiques). Forte de 9.000 utilisateurs, l’entreprise vise 20M€ de CA en 2016. Son objectif est désormais de développer le nombre de transactions effectuées quotidiennement par la VeraCarte et d'en augmenter leur montant. L'ambition est également de créer un vaste réseau européen d’échange et de consommation "plus propre", de multiplier les partenaires "éthiques" et de proposer et d’encourager modèles économiques positifs et disruptifs et initiatives citoyennes (favorisation des circuits-courts et consommation locale…). Pour mener à bien ses projets, VeraCash lance sa première levée de fonds sur la plate-forme de financement Happy Capital. Elle entend réunir 500K€.